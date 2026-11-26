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Una notizia che restituisce speranza dopo settimane di angoscia. Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita durante gli scontri avvenuti a Pozzuoli, si è risvegliato dal coma e ha potuto finalmente riabbracciare la moglie. Dopo circa un mese di ricovero, ieri ha lasciato il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ed è stato trasferito in Neurochirurgia.

Un miglioramento importante per il giovane, la cui vicenda aveva profondamente colpito le comunità di Portici e dell’area flegrea. Per settimane la famiglia ha vissuto con il fiato sospeso, in attesa di segnali positivi dopo il gravissimo trauma cranico riportato nell’aggressione.

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L’aggressione dopo la partita tra Portici e Puteolana

La vicenda risale al 25 ottobre, quando, al termine della partita tra Portici e Puteolana, si verificarono violenti scontri tra gruppi delle rispettive tifoserie a Pozzuoli. Nel corso degli episodi di violenza, Spedaliere sarebbe stato colpito violentemente alla testa con una mazza, riportando lesioni gravissime e un’emorragia cerebrale.

Le sue condizioni apparvero subito disperate. Il 34enne fu trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove venne sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Successivamente fu ricoverato in Rianimazione, in coma farmacologico, mentre medici e familiari attendevano ogni possibile segnale di ripresa.

Le indagini e le persone coinvolte

Sull’aggressione è stata avviata un’indagine che ha portato al coinvolgimento di otto persone, cinque maggiorenni e tre minorenni. Tra gli elementi emersi nel corso degli accertamenti anche la posizione di un 19enne, che avrebbe ammesso di aver sferrato il colpo contro il tifoso del Portici.

La vicenda giudiziaria presenta anche un ulteriore aspetto: lo stesso Spedaliere risulta indagato per rissa aggravata, nell’ambito della ricostruzione complessiva degli scontri.

Adesso, dopo settimane di paura, arriva il primo grande segnale positivo. Il risveglio, l’abbraccio con la moglie e il trasferimento fuori dalla Rianimazione rappresentano un passaggio importante. Per Mario comincia una nuova fase, quella del recupero, con un percorso che richiederà ancora tempo e assistenza medica.