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Arrivano buone notizie per Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita dagli ultras della Puteolana durante una rissa. Un mese dopo quella drammatica domenica, sono arrivate le parole cariche di speranza da parte del padre del padre, che dall’esterno dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ha annunciato che a breve il figlio lascerà il reparto di rianimazione per essere trasferito in reparto.

“Siamo al trentesimo giorno in rianimazione per Mario e molto probabilmente questo sarà l’ultimo perché a giorni passerà in reparto”, ha detto Massimo Spedaliere, che ha annunciato un imminente trasferimento del figlio in neurochirurgia. “È un passo importante che nessuno credeva potesse succedere, viste le sue gravi condizioni che comunque restano ancora serie.”

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Spedaliere ha infine ringraziato le tante persone che dal giorno del ricovero non hanno mai fatto mancare il loro sostegno: “Grazie alle vostre preghiere e alla vostra vicinanza Mario ce la farà”.