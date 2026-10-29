Martina uccisa ad Afragola, partono le analisi delle chat con l’amico

PUBBLICITÀ

Sarà incentrata sull’esame dell’amico con il quale si scambiava messaggi in chat l’udienza prevista domani a Napoli del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro che vede imputato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Come già emerso dalle precedenti udienze la quattordicenne non ha mai incontrato di persona questo ragazzo del quale Alessio Tucci era venuto a conoscenza e di cui era geloso. Insieme con il giovane, che è residente al nord e che verrà ascoltato in un video collegamento saranno sottoposti a esame e al controesame anche il datore di lavoro di Tucci, la sua ex fidanzatina, e un cugino.