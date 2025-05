“Martina vive, resterai sempre nei nostri cuori”. Il ricordo di amici e compagni di classe

PUBBLICITÀ

Un ricordo commosso ma anche un grido di ribellione e denuncia affinchè la violenza non prenda, ancora, il sopravvento. Amici e compagni di scuola di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzatino Alessio Tucci, hanno voluto ricordarla all’esterno del plesso scolastico dove la incontravano ogni giorno, dove hanno condiviso gioie e preoccupazioni per le interrogazioni dei prof, ma mai avrebbero immaginato di provare un dolore così grande. Davanti a questa tragedia così immensa, gli amici dell’Isis Torrente a Casoria non girano la faccia dall’altra parte, anzi vogliono far sentire la loro presenza. “Martina Vive, resterai sempre nei nostri cuori”, recita lo striscione affisso fuori scuola. Su un altro striscione la scritta “occhi lucidi, pugni stretti”.”Basta cultura del possesso”

Sul muro vicino al suo banco, Martina Carbonaro aveva scritto a colori “Ti amo Alessio”. Ora lì, in quell’aula dell’istituto alberghiero Andrea Torrente di Casoria, ci sono i fiori che i suoi compagni e i professori hanno portato per ricordare la 14enne uccisa dall’ex fidanzato. Fino a lunedì, quella ragazzina descritta come solare e sorridente era in mezzo a loro, e ora non c’è più.

La professoressa di italiano, Michela Pascià, la descrive come “una ragazza perbene, studiosa, voleva fare la carabiniera”. E ricorda che proprio lunedì l’aveva vista distratta: guardava fuori dalla finestra. E lei e aveva chiesto se c’era qualche problema. “Mi sorrise, come faceva sempre. Disse che andava tutto bene. Ho questa ultima immagine di lei, sono senza parole”. Così bene, in realtà, non andava. Al quotidiano la compagna di banco ha raccontato che Martina “aveva lasciato il fidanzato perché mi aveva detto che non provava più i sentimenti di prima. Lui l’aveva presa male, era andato sotto casa, aveva fatto di tutto”.

