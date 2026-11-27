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Monte di Procida si prepara a dare l’ultimo saluto a Mattia Scotti, il giovane di 24 anni morto in un incidente stradale alle Canarie. Le esequie saranno celebrate oggi, alle ore 10, nella chiesa di Sant’Antonio e San Michele Arcangelo. In occasione dei funerali, il sindaco Salvatore Scotto di Santolo ha proclamato il lutto cittadino per commemorare il ragazzo e manifestare la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia.

Mattia si era trasferito in Spagna, dove lavorava nel settore della ristorazione. La sua vita si è spezzata domenica 15 novembre, mentre si trovava in sella alla sua moto lungo Avenida Las Bajas, nel municipio di Santa Lucía de Tirajana, a Gran Canaria. Nonostante i primi tentativi di soccorso prestati sul posto, per il 24enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

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La notizia della tragedia ha profondamente scosso Monte di Procida, dove vivono i genitori e i familiari del giovane. Un dolore che il sindaco ha voluto esprimere anche attraverso un messaggio di cordoglio, ricordando una vita interrotta troppo presto, quando ancora tanti sogni e progetti dovevano essere realizzati.

«La scomparsa di Mattia, a soli 24 anni, lascia un dolore profondo e un senso di smarrimento difficile da esprimere. A un’età in cui la vita dovrebbe essere ancora piena di sogni, progetti e possibilità, è difficile accettare che un percorso possa interrompersi così presto», le parole del primo cittadino.