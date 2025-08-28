PUBBLICITÀ
Maxi carico di droga a Melito, 25enne arrestato dopo l'inseguimento
Maxi carico di droga a Melito, 25enne arrestato dopo l’inseguimento

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, nell’ambito di una stretta collaborazione tra Forze di Polizia e a seguito dell’intensificazione dei servizi straordinari volti al contrasto dei fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti durante il periodo estivo, hanno tratto in arresto un 25enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, mentre transitavano a Melito di Napoli, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.
Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Andrea Pazienza, ha impattato contro un’auto in sosta.
In quei frangenti, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato. Inoltre, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 2 borsoni contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 kg.

