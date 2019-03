Maxi sequestro immobiliare da 2 mln di euro: legami con i clan Contini, Nuvoletta e Gionta

La Polizia di Stato – Questura di Latina ha notificato un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Penale del Tribunale, su proposta del Questore di Latina, a carico di N. M., soggetto costantemente coinvolto in attività criminose, a partire dal 1972, e in rapporti di frequentazione e correità con altri soggetti dediti al crimine.

Le laboriose indagini condotte dagli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine in collaborazione con i detective della Squadra Mobile hanno consentito di accertare la vicinanza dell’interessato ad altri pericolosissimi pregiudicati operanti nel basso Lazio ed in Campania, tra cui esponenti di vertice dei clan camorristici CONTINI, NUVOLETTA e GIONTA, divenendo sin da giovanissimo punto di riferimento per la gestione della stragrande maggioranza dei traffici illeciti del territorio in materia di rapine e stupefacenti ed intessendo negli anni rapporti con la mafia, la camorra e la criminalità organizzata albanese.

Lo stesso, infatti, ripetutamente denunciato e arrestato per rapine a mano armata commesse in concorso con altri criminali ai danni di banche e furgoni portavalori (si ricordi l’assalto ai danni della Cassa di Risparmio di Roma, in cui fu ucciso il metronotte Alberto Moriconi, a Lavinio nel 1981); per spaccio e traffico di stupefacenti, come evidenziato dalle operazioni investigative Jumbo, Pittbull, Piazze Pulite, Airon e Las Mulas, nell’ambito delle quali N. M. è stato colpito da ordinanze di custodia cautelare, che hanno disvelato i suoi strettissimi rapporti criminali con i citati clan camorristici campani.

Il Tribunale ha accolto e pienamente condiviso gli accertamenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, secondo i quali i beni oggetti del sequestro sono stati acquisiti grazie alle disponibilità economiche derivanti dalle attività illecite poste in essere dal N. M. fin dagli anni ‘70, ritenendo che le indagini hanno fatto emergere un’evidente sproporzione tra il valore del patrimonio familiare ed i redditi dichiarati al fisco da N. M. e dai suoi familiari.

Il decreto rileva, infatti, come minimi siano i redditi dichiarati dallo stesso, così come quelli dei genitori, i quali nel 1971 furono addirittura assegnatari di un alloggio popolare per le riconosciute condizioni di indigenza.

I beni oggetto del sequestro sono:

una villa insistente su un terreno di circa cinque ettari, sito ad Aprilia;

terreno seminativo di are 71 e ca 40, distinto al foglio 44, particella 401 e 402;

fabbricato uso commerciale, ove insiste un bar gestito da altri soggetti;

appartamento di 5 vani, del Comune di Aprilia.

Il valore del patrimonio sottoposto a sequestro è stato stimato in circa due milioni di euro.

Il Tribunale ha fissato per il prossimo mese di giugno la prima udienza per la discussione della misura patrimoniale e per l’applicazione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, anche questa proposta dal Questore.