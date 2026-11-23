PUBBLICITÀ

Erano pronti a riprendere gli affari del clan attraverso l’aiuto di due affiliati di Afragola che li hanno raggiunti anche in Abruzzo e in Molise, poiché Antonio, Luigi, Angelo ’Enzuccio’ e Gennaro Moccia avevano il divieto di dimora in Campania e nel Lazio. È stata questa la tesi della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato all’arresto dei familiari. Le indagini sono state condotte dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e sono contenuto nell’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha disposto nuove misure cautelari nei confronti di 14 indagati.

La tesi della Procura sul clan Moccia

«Appare verosimile ritenere che i vertici del clan Moccia, una volta tornati a piede libero, abbiano stabilito il proprio domicilio nel territorio abruzzese, nonché in quello molisano, in località non troppo distanti da Afragola, proprio per mantenere una forma di controllo e direzione sul centro dei loro affari illeciti, esercitata a distanza mediante il perdurante rapporto tra i Moccia e gli affiliati liberi presenti sul territorio, con l’intermediazione di P.P. e M.T.», questi sono i rilievi della DDA di Napoli.

PUBBLICITÀ

Dunque i vertici dell’organizzazione criminale, una volta scarcerati, avrebbero voluto mantenere il controllo degli affari illeciti attraverso i due emissari provenienti dall’area nord di Napoli. Grazie alle telecamere installate nei pressi delle abitazioni di alcuni indagati, i Finanzieri hanno documentato una serie di incontri e ricostruito contatti ritenuti significativi ai fini della valutazione delle esigenze cautelari. In particolare, grazie alle videocamere installate per la sorveglianza dei domicili dove i familiari stavano scontando la misura non custodiale, sono stati filmati i vertici tra Antonio e Luigi Moccia e due persone vicine ai capi del clan di Afragola. Inoltre nell’agosto 2025 i carabinieri di Sulmona sequestrarono un portafoglio a Gennaro Moccia nel quale c’erano sei pizzini, contenenti una sorta di contabilità, e due sospetti assegni emessi “in bianco” del valore di 150mila euro.