Sole dove sei? In arrivo pioggia e vento, il maltempo colpisce la Campania

«Nel contempo, un secondo fronte perturbato atlantico porterà un rapido peggioramento sulla Sicilia. In seguito, nel corso della serata, il brutto tempo insisterà su tutto il Nord e la Toscana ancora colpiti da rovesci anche temporaleschi. Al Sud, il brutto tempo, abbandonerà la Sicilia per trasferirsi invece sulle coste del Lazio, la Campania ma in particolare sulla Calabria e su molti tratti dell’area ionica». Il direttore inoltre annuncia per il weekend un forte peggioramento del tempo causato dalla formazione di un ciclone di origine polare.

GIOVEDÌ’: si allontana il nucleo d’aria fredda responsabile dell’instabilità dei giorni precedenti; al mattino previsto qualche addensamento lungo il basso Tirreno, specie tra Cilento e Calabria, ma senza precipitazioni degne di nota; nel pomeriggio formazione di locali addensamenti nelle aree interne e montuose, con qualche breve temporale su Parco del Cilento, Sila, Aspromonte ed aree interne della Sicilia sud-orientale. Temperature in ripresa. Ventilazione settentrionale a tratti moderata ma in attenuazione. Mari poco mossi, localmente mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Previsioni in Campania

Cede l’alta pressione; una vasta perturbazione si appresta ad investire le nostre regioni meridionali, ponendo fine alla fase stabile e soleggiata. Sul finire di giovedì giungeranno le prime, innocue velature; precipitazioni sono attese già venerdì mattina in Sicilia, in estensione a Calabria e Campania entro fine giornata. Piogge e locali rovesci anche nel corso della giornata di sabato, mentre domenica i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul basso Tirreno, dunque fra Cilento, coste occidentali della Calabria e Sicilia settentrionale, mentre sulle rimanenti aree sono attese locali schiarite. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, intensificandosi nel corso della giornata di venerdì, in successiva rotazione da Ponente nel weekend e Maestrale lunedì. Aumenterà conseguentemente il moto ondoso di tutti i bacini, con mari che diverranno da poco mossi a mossi, anche molto mosso il Tirreno domenica. Le temperature sono previste in calo, specie nei valori massimi, in concomitanza con l’arrivo delle precipitazioni. Ulteriori dettagli e aggiornamenti nelle apposite sezioni regionali e sull’app di 3BMETEO.