Metro Linea 1, circolazione limitata per un problema elettrico

Mattinata difficile per i pendolari napoletani a causa di un guasto tecnico che ha bloccato la circolazione dei treni sulla Metro Linea 1 tra le stazioni di Dante e Centro Direzionale. La tratta è ferma dalle 6.15 a causa di un problema di natura elettrica, secondo quanto appreso da Fanpage.it.

Attualmente la circolazione è attiva solo sulla tratta Piscinola–Dante, mentre l’interruzione interessa tutte le fermate verso il centro e la zona orientale della città, tra cui le strategiche stazioni di Garibaldi e Centro Direzionale. Gravi i disagi per studenti e lavoratori, molti dei quali hanno incontrato difficoltà nel raggiungere scuole e uffici.

Anche la Metro Linea 6 registra problemi: dalle 7.30 non effettua la fermata a Municipio, uno snodo cruciale per l’interscambio tra le linee e per l’accesso all’area portuale.

L’azienda napoletana mobilità (Anm) ha comunicato i disservizi attraverso i suoi canali ufficiali:

«Metro Linea 1: dalle ore 6.15, per problemi tecnici, la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante»

«Metro Linea 6: dalle ore 07.30 non effettua fermata Municipio».

Al momento non è stata indicata una tempistica precisa per la risoluzione del guasto. Intanto, gli utenti segnalano stazioni affollate e difficoltà nei collegamenti alternativi. Si attendono aggiornamenti da Anm sul ripristino del servizio.

