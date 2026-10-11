“Mi hanno trovato un nodulo al polmone”, Papa Leone annuncia l’operazione

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“Mi hanno trovato nodulo circoscritto al polmone, mi opero“. Questo l’annuncio di Papa Leone XIV arrivato alla fine dell’Angelus di oggi in Piazza San Pietro. “I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni“.

“Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”. L’annuncio è diretto e arriva ai fedeli tramite la voce stessa del Papa, dettaglio diagnostico è senza precedenti. “I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera“. Prevost ha comunicato, così, anche la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico.

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