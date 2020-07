Manca l’acqua nelle palazzine a Miano, residenti bloccano la strada

Mancanza d’acqua nelle palazzine a Miano. Blocco stradale questa mattina da parte di alcuni residenti del Rione San Gaetano, nel quartiere Miano. Gli abitanti lamentano eccessive lungaggini nei lavori di manutenzione da parte della società Acqua Bene Comune di una condotta idrica che sta lasciando a secco da tante ore la zona e in piena estate. Per tutta la mattinata, circolazione off limits in via Ianfolla con i bidoni della spazzatura posti al centro della carreggia.

Dunque i palazzi del Rione San Gaetano dove l’erogazione dell’acqua è bloccata sono di pertinenza dell’Acer, l’Agenzia Regionale che si occupa della manutenzione delle case popolari e che ha sostituito i 5 Istituti Autonomi delle Case Popolari della Campania. Ad intervenire sul posto interessandosi della faccenda, l’assessore all’Ottava Municipalità ma residente a Miano (che invece fa parte della Municipalità Settima) Michel Di Prisco, esponente locale del Partito Democratico.