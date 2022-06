Michela Rostan in Forza Italia, la deputata di Melito ha cambiato 5 gruppi politici in 5 anni

È notizia di pochi giorni fa l’adesione della deputata melitese Michela Rostan a Forza Italia. Una scelta ritenuta da alcuni osservatori sorprendente, visto suo il passato politico. La Rostan, nei fatti, è passata dal centrosinistra, mondo politico da cui proviene, al centrodestra nel giro di un lustro o poco più.

I primi abbandoni

Già in Parlamento nella precedente legislatura, la XVII, Rostan nel 2017 lascia il Partito Democratico dell’allora segretario Matteo Renzi, del quale non condivide il corso politico, e transita in Articolo 1-Mdp formazione di sinistra formata da molti transfughi democrat che avevano abbandonato il Pd proprio perchè si ritenevano incompatibili con le politiche dell’ex premier. Alle elezioni politiche dell’anno seguente, il 2018, Michela Rostan riottiene uno scranno a Montecitorio per la XVIII Legislatura nelle fila di Liberi Uguali (in quota Articolo Uno).

Gli altri cambi e l’arrivo in Forza Italia

Nel febbraio 2020 Rostan lascia Leu e approda in Italia Viva, proprio il partito del fu contestato Renzi. «Difficoltà di affrontare battaglie politiche che considero importanti, in totale solitudine»: queste le motivazioni del suo saluto a Liberi e Uguali. Due i riferimenti specifici. Primo, il rinnovo dei farmaci per combattere l’epatite C; secondo, la legge contro la violenza sui medici da far approvare.

Tempo un anno ed ecco un altro cambio: Michela Rostan dà l’addio pure a Italia Viva e si iscrive al Gruppo Misto. Il 3 giugno 2022 la deputata ufficializza il suo ingresso in Forza Italia confermando le voci che già giravano da tempo sul suo conto. A pochi mesi dalla fine della XVIII Legislatura, si possono così contare 4 cambi di gruppi parlamentari con l’avvenuto completamento del percorso dal centrosinistra al centrodestra.

Le parole della Rostan

Interpellata sui motivi della sua scelta di passare a Forza Italia, Michela Rostan risponde così: «Chi conosce la mia storia e quella della mia famiglia sa benissimo che nel corso di tutti questi anni ci siamo battuti per portare avanti quella tradizione socialista e riformista che ha caratterizzato da sempre il nostro impegno in politica». La Rostan parla di Fi come di un partito della «apprezzata trasparenza e una coerenza dell’azione politica». Convinzione, dice, maturata nel periodo nel Gruppo Misto.

La Rostan aggiunge che «da quando ho avuto l’onore di rappresentare in Parlamento i miei concittadini mi sono sempre spesa per la riforma di una giustizia che deve essere più equa, moderna, garantista e, soprattutto, umana; per difendere i diritti dei lavoratori calpestati in questi anni dall’arroganza delle multinazionali; per una sanità pubblica che consenta a tutti di poter usufruire delle nuove tecnologie, di adeguati percorsi di prevenzione, di livelli essenziali di assistenza degni di un Paese civile. Temi che il Parlamento sembra aver dimenticato, impegnato com’è oramai da troppo tempo, solo a garantire equilibri tra partiti».

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi di Michela Rostan in questo scorcio di legislatura, «la questione del rilancio del Mezzogiorno» partendo dall’utilizzo al meglio dei «fondi del Pnrr». Altro punto ritenuto «fondamentale gli investimenti sulla sanità. Abbiamo lanciato nel corso Primo Healthcare Summit svoltosi nel capoluogo partenopeo l’ambizioso progetto di Napoli Capitale della Sanità sostenibile. E anche qui ho sentito la vicinanza e l’adesione di Forza Italia a sostenere questa battaglia».

La possibile ricandidatura

Che l’adesione di Michela Rostan a Forza Italia in questa fase sia anche un modo per garantirsi una ricandidatura alle Politiche del 2023 e una più facile rielezione in un collegio sicuro? «Non ho da chiedere nulla più, solo una agibilità politica per portare a casa questi risultati – risponde – La mia ricandidatura sarà decisa, come è sempre accaduto, all’interno del mio gruppo fatto di tanti amici, amministratori locali, associazioni, cittadini che mi seguono da anni nelle mie battaglie per l’area Nord di Napoli e per il Mezzogiorno. Per me la logica di squadra vince sempre».