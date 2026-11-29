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Erano circa le 22 di ieri sera quando Michelle Valentino ha registrato una storia sul suo profilo Instagram. Era in strada a pochi passi dalla pizzeria dove si sarebbe consumata da li a poco la tragedia. Avrebbe compiuto 15 anni tra un mese ed era sorridente e spensierata come tante sue coetanee. Alla ragazza è risultato fatale un trancio di pizza nonostante Michelle avesse tolto la mozzarella. Sapeva di avere una grave allergia al lattosio ma ieri sera non è bastato. La contaminazione degli alimenti potrebbe aver innescato una reazione anafilattica rivelatasi fatale. La ragazza viveva a Casalnuovo con il padre, la madre e un fratello di 10 anni. Ieri sera indossava una felpa bordeaux e aveva i capelli raccolti. Proprio a pochi passi da casa Michelle ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita, avrebbe mangiato un trancio di pizza in compagnia delle amiche e poco dopo si sarebbe sentita male. Secondo una prima ricostruzione tra i primi ad accorrere sul posto gli agenti della polizia municipale di Casalnuovo. Gli agenti avrebbero notato il padre mentre usciva dall’abitazione con la figlia in braccio. L’uomo avrebbe già tentato di soccorrerla, somministrandole del Bentelan, ma le condizioni della ragazza continuavano a peggiorare. In soccorso della famiglia, nei pressi di una farmacia, sarebbe intervenuta Maria Iorio, agente della polizia municipale con una formazione nei corsi di primo soccorso della Croce Rossa. È stata lei a praticare il massaggio cardiaco alla quattordicenne, mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza. Da brividi il racconto di una testimone:«Ero lì ieri sera. Era distesa a terra fuori una farmacia, mi si è gelato il sangue e quando

stamattina l’ho saputo ho pianto. Una ragazza così giovane, la famiglia che era lì disperata in attesa di ripresa. Siamo rimasti in attesa dell’ambulanza e anche dopo… pensavo di salvasse. Ci ho pensato tutta la notte non sapevo che fine avesse fatto ma sapevo che se ci fossero state brutte notizie le avrei lette e purtroppo eccole qui… addio piccolina».Quando il personale sanitario è arrivato, è stata somministrata un’ulteriore dose di adrenalina. Poi la corsa verso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Ma Michelle è arrivata in pronto soccorso già senza vita. Restano adesso le domande sulle circostanze che hanno provocato la reazione fatale. Gli accertamenti dovranno fare chiarezza sugli alimenti ingeriti da Michelle e se vi sia stata contaminazione.