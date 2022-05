Minorenne si accascia a terra ubriaco, chiuso un locale a Napoli

Minorenne si accascia dopo l’abuso di alcol, chiuso un locale a Napoli. Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale di Napoli, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale in vico Figurella a Montecalvario. In particolare, nella notte del 10 aprile gli agenti della Polizia Locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, transitando in piazza dei Martiri all’angolo con via Bisignano hanno notato un ragazzo riverso a terra in stato di incoscienza e lo hanno soccorso con il supporto di personale sanitario che ne ha accertato lo stato di intossicazione da alcool.

Il quindicenne, una volta cosciente ha raccontato agli operatori di aver consumato alcolici in un locale in vico Figurella a Montecalvario, che gli erano stati serviti da una persona della quale aveva indicato anche le fattezze ed il soprannome. Gli agenti, sulla scorta delle dichiarazioni del giovane e dell’amico che era con lui, hanno raggiunto il locale indicato dove hanno trovato il titolare dell’attività, corrispondente alle descrizioni fornite dai due ragazzi, e l’hanno denunciato per aver venduto bevande alcoliche ad un minore degli anni 16 al quale non è stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.