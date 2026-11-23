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I telefoni di Gianni De Gennaro potrebbero “parlare” e dare risposte sulle sue ultime, drammatiche, ore di vita prima del gesto avvenuto nella dependance della sua casa di campagna in Maremma. Passa anche attraverso l’analisi dei device dell’ex capo della Polizia l’indagine della Procura di Grosseto, coordinata dai colleghi dell’antimafia di Firenze al lavoro da tempo sulla stagioni delle stragi mafiose, in cui si procede per istigazione al suicidio. Gli inquirenti hanno sequestrato gli apparecchi del 78enne che verranno ora esaminati per cristallizzare i suoi ultimi contatti prima dello sparo che, secondo una prima valutazione, è avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato.

L’indagine sui fatti di via D’Amelio

Il suo corpo è stato trovato riverso su una poltrona. Telefonate ma anche eventuali messaggi inviati da De Gennaro nelle ore in cui è rimasto da solo – ha congedato anche la scorta – dopo avere lasciato Roma nel pomeriggio di venerdì al termine di una mattinata trascorsa nello studio del suo difensore, il professore Franco Coppi, per gettare le basi della strategia difensiva in vista dell’udienza del primo dicembre del Riesame a Caltanissetta nell’ambito del procedimento che lo vede indagato per depistaggio per i fatti di Via D’Amelio del 1992.

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Parallelamente alle verifiche sui telefoni, i pm disporranno accertamenti anche su una serie di documenti trovati nell’abitazione toscana: un manoscritto è stato individuato a poca distanza dal corpo – indirizzato a familiari e al custode del podere – e conterrebbe una serie di indicazioni di tipo “organizzativo”.

Le ultime parole dette alla moglie

“Vado in campagna a leggere le carte”, avrebbe detto alla moglie – a cui ha fatto anche una telefonata prima di spararsi – l’ex capo del Dis prima di mettersi in viaggio. De Gennaro avrebbe portato con sé in Maremma gli atti depositati dai pm nisseni, in particolare la richiesta di arresto – poi respinta dal giudice per le indagini preliminari – e il decreto di perquisizione del 12 novembre. Durante questa attività i carabinieri del Ros hanno anche acquisito un hard disk trovato nella disponibilità di uno dei figli dell’ex capo della Polizia.

In base a quanto confermano fonti legali, la procura siciliana avrebbe già messo a disposizione delle parti migliaia di pagine, contenute in decine di file. Materiale al centro della riunione a cui De Gennaro ha partecipato venerdì mattina con i difensori nello studio di Coppi. Lì il 78enne, che sarebbe apparso silenzioso, ha sostanzialmente ascoltato i suoi legali in merito alle scelte difensive da mettere in campo in vista dell’udienza davanti ai giudici della Libertà di Caltanissetta. “Ci vediamo domani mattina“, le ultime parole prima di congedarsi.

Sequestro della villa di De Gennaro

La villa di Fonteblanda resta sotto sequestro. La casa è piantonata dai carabinieri. I rilievi di polizia scientifica e del Ris si sono conclusi nella tarda serata di sabato e si sono concentrati nell’individuazione di tracce biologiche, tra cui sangue, e impronte digitali per ricostruire la dinamica del fatto ed escludere la presenza di altre persone. La salma nelle prime ore di domenica è stata trasferita dall’ospedale di Grosseto, dove era stata portata sabato pomeriggio, all’istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, dove verrà effettuata l’autopsia, forse già nei primi giorni della prossima settimana.

De Gennaro si è sparato con una pistola semiautomatica, una delle armi, circa una ventina, che gli investigatori hanno trovato nell’abitazione. Sono pistole e fucili, tutte armi da sparo regolarmente detenute. Infine chi indaga acquisirà anche le telecamere presenti nella zona per escludere la presenza di altre auto nella zona della villetta di Montiano nelle ore precedenti alla tragedia.