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E’ stata depositata anche una terza perizia circa il decesso di Francesca Tucci, in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo l’intervento chirurgico.

A svelarne i dettagli, Il Mattino.

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Morte Francesca Tucci in terapia intensiva, depositata anche una terza perizia

Il professore di medicina legale dell’Università Federico II Giuseppe Capasso e il dottor Giuseppe Tufano, specialista in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, ravvisano «profili di imprudenza e di imperizia» nelle controdeduzioni medico-legali alla relazione di consulenza tecnica autoptica dei consulenti delegati dalla Procura di Napoli per fare luce sulle cause del decesso di Francesca Tucci, la giovane di 24 anni morta lo scorso 2 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Anche questa relazione, come le due precedenti, sono state commissionate dalla famiglia Tucci e dai loro avvocati, Francesco Petruzzi, Massimo Lanna e Massimo D’Errico, e come le precedenti è stata depositata in Procura a Napoli all’attenzione del pm Mario Canale, titolare del fascicolo che vede tre medici indagati per omicidio colposo.

Nella relazione, di 55 pagine, i due medici sostengono che siano state commesse leggerezze «nell’indicazione e nella scelta dell’intervento, eseguito prematuramente, senza trattamento conservativo, sulla base di una diagnosi incompleta e senza valutazione multidisciplinare, e profili di negligenza nella sorveglianza del decorso postoperatorio».