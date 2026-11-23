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Le condizioni di salute del piccolo Domenico Caliendo una settimana dopo il trapianto di cuore fallito consentivano il Berlin Heart (il cuore artificiale) che “doveva e non poteva” essere considerato visto che l’Ecmo (la circolazione extracorporea) è una soluzione temporanea e che c’era l’intenzione di voler sottoporre il bimbo a un secondo trapianto.

E’ quanto emerge dal controesame che si è tenuto dinnanzi al gip Mariano Sorrentino tra i periti che il giudice ha delegati per l’incidente probatorio e i legali del cardiochirurgo Guido Oppido.

Rispondendo alle domande di uno degli avvocati del primo operatore Oppido, l’anestesista Lorini, uno dei tre periti del gip, spiega che “nei primi sette giorni, come si evidenzia anche dai dati, questa multi-organ failure (collasso multiorgano) non c’era… compare alla fine di dicembre, il 31, per poi essere conclamata nella prima e nella seconda settimana di gennaio”.

“Ecco perché – prosegue Lorini – se si fosse dovuta prendere in considerazione e si doveva prendere in considerazione almeno la possibilità di un heart team la conversione (da Ecmo a Berlin Heart) dovrebbe dovuto essere fatta prima dell’instaurarsi di questa lesione”.

“E se voi ci chiedete se il Berlin Heart (il cuore artificiale) sarebbe stata un’opzione possibile… – spiega ancora Lorini agli avvocati di Oppido – il 20 gennaio probabilmente era troppo pericoloso e non avrebbe sortito alcun effetto… se lei mi chiede se lo potevamo pensare il 27 o il 28 dicembre, il rischio sarebbe stato molto, ma molto, più basso”.

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