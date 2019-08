Campania distrutta dal dolore, 18enne trovato senza vita in una spiaggia a Scauri: è morto per congestione

Aveva compiuto 18 anni da poco il ragazzo trovato privo di vita tra le acque della spiaggia di Scauri. Era di origini rumene ma residente in un paese in provincia di Benevento. Il ragazzo si trovava a Scauri per trascorrere una vacanza insieme al padre, quando improvvisamente ha accusato un malore dovuto, probabilmente, ad una congestione.

Purtroppo, i bagnanti che hanno tentato di soccorrere il ragazzo, non sono riusciti a salvarlo. Intanto, la Guardia costiera e i vigili urbani hanno avviato un’indagine su disposizione della procura.