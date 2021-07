Tragedia a Napoli, operaio muore dopo la caduta dal 5° piano

Tragedia nel condominio a Napoli, operaio muore dopo la caduta dal 5° piano. Stamattina alle ore 9 circa un cinquantenne è morto dopo essere caduto nel vuoto mentre stava lavorando nell’androne di un palazzo in via Alessandro Poerio. Sembra che l’operaio abbia perso l’equilibrio mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso un appartamento posto al 5° piano. L’uomo è deceduto sul colpo. Indagini in corso dei Carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto insieme a quelli della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Napoli per chiarire la dinamica dell’ennesima morte bianca.

Scene strazianti alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli, dove ieri a farla da padrone è stato il dolore per la morte del giovane Antonio C., deceduto a 25 anni dopo essere precipitato dalla struttura di via Porta di Massa a Napoli. Purtroppo, i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili, con il ragazzo che ha perso la vita sul colpo. Una giovane vita spezzata troppo presto ed in circostanze al momento sconosciute: le piste sono quella dell’incidente o del suicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sono giunti sul posto poco dopo il dramma. Studenti e professori sono sotto choc.