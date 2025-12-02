PUBBLICITÀ
Morto dopo il sushi al Vomero, si attende la sentenza per Luca

Si svolgerà oggi l’ultima udienza del processo sulla morte di Luca Piscopo. Il 15enne è morto il 2 dicembre 2021 dopo 9 giorni di sofferenze in seguito a una presunta intossicazione alimentare dopo aver mangiato sushi in un locale “all you can eat” del Vomero. Poi, sempre nella giornata di oggi è prevista la sentenza del giudice Giuliana Taglialatela.

A processo sono finiti il titolare del ristorante dove il ragazzo aveva pranzato insieme con quattro amiche (alcune delle quali presentarono gli stessi sintomi, ndr) e il medico di famiglia. Secondo l’accusa, la morte di Luca, avvenuta per miocardite, sarebbe collegata alla salmonellosi che il ragazzo e le sue amiche avrebbero contratto consumando cibo in quel locale. Non solo, per i consulenti dei PM l’adolescente si sarebbe potuto salvare se curato in tempo. Oggi sono previste le repliche dei legali della difesa, poi la sentenza.

“Spero che ci sia una condanna esemplare per entrambi” ha dichiarato ai microfoni della TGR Campania della RAI la sorella della vittima, Fatima Piscopo, nel corso della trasmissione Buongiorno Regione. “È giusto per la società, per le altre mamme affinché non soffrano come sto soffrendo io – ha detto in lacrime la mamma di Luca, Maria Rosaria Borrelli – Però, nulla mi potrà ridare il mio Luca”.

