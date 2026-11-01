Movida di sangue a Napoli, accoltellato ad un polmone fuori un locale a Coroglio

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Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un giovane ferito. Si tratta di un 23enne di Macerata Campania, colpito con un’arma da taglio al polmone destro e alla regione lombare destra. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all’esterno di un locale di Coroglio e ferito con due fendenti. Le motivazioni non sono ancora chiare.

Indagini in corso. Il 23enne è in attesa di referto.