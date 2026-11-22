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Sono ritenuti gli autori, insieme ad altri complici ancora da identificare, di una violenta aggressione ai danni di tre ragazzi minorenni nel centro storico, in via De Marinis, nei pressi dell’università Orientale, nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi. Per questo motivo gli uomini della squadra mobile (guidati dal dirigente Mario Grassia) hanno eseguito un’ordinanza di presentazione alla polizia giudiziaria per Salvatore Saltalamacchia, 22 anni, nipote di secondo grado del boss della Pignasecca Eduardo Saltalamacchia, e per Salvatore Marino di 27 anni. I due giovani indagati sono entrambi dei Quartieri Spagnoli. Indagato con loro è un 15enne, per il quale è stato disposto il collocamento. Le indagini hanno consentito di accertare la commissione di una vera e propria aggressione, immotivata e violenta, da parte di una decina di giovani che – scrive in una nota il procuratore aggiunto Francesco Soviero – per futili motivi hanno assalito e colpito prima con calci, pugni e spintoni le giovani vittime, e poi con una coltellata alla gamba uno dei ragazzi minorenni, causandogli lesioni gravissime. in comunità. Il minore è considerato autore materiale del ferimento a coltellate di un 17enne, quella notte del luglio scorso.