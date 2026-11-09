Muore dopo il lancio col paracadute, il dolore a Qualiano per Vincenzo Criscuolo

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Aveva 35 anni Vincenzo Criscuolo, il paracadutista napoletano morto a Vercelli durante un’attività di volo. Secondo le prime ricostruzioni, il paracadute si sarebbe aperto soltanto parzialmente, provocando la caduta del giovane in un campo situato alle spalle del carcere cittadino, in via Lamporo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare.

Vincenzo era originario di Qualiano, dove aveva vissuto fino a qualche anno fa. Successivamente si era trasferito per motivi di lavoro, ma continuava a fare ritorno nella cittadina dell’area nord di Napoli. La famiglia è infatti di Qualiano e proprio qui sarà riportata la salma.

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Il cordoglio per Vincenzo Criscuolo

“Da Presidente della Sezione Paracadutisti ANPDI Napoli, ma soprattutto da paracadutista, la notizia della tragica scomparsa di Vincenzo Criscuolo, appena 35 anni, mi lascia profondamente addolorato.

Ci accomunava la stessa passione: il paracadutismo. Quella passione che ci porta a guardare il cielo con occhi diversi.

Vincenzo, originario del nostro territorio tra Marano e Qualiano, ha perso la vita durante un lancio a Vercelli. Una vita spezzata troppo presto.

Davanti a tragedie come questa, le parole sono poche.

A lui va il mio pensiero, alla sua famiglia e ai suoi cari il mio più sincero abbraccio e le mie condoglianze.

Come diciamo noi paracadutisti in queste occasioni…

Cieli blu, parà Vincenzo” si legge sui social.