Napoli, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli un incontro sull’assistenza ostetrica

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L’evoluzione della professione ostetrica e il ruolo dell’assistenza durante tutte le fasi della nascita saranno al centro di un incontro scientifico in programma a Napoli giovedì 12 novembre 2026, presso l’Aula Magna del Complesso Santa Patrizia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, in via Luciano Armanni.

L’iniziativa, dal titolo “Assistenza ostetrica nell’evento nascita”, rappresenta un momento di confronto e approfondimento sui temi affrontati nell’omonimo volume, una guida teorico-pratica dedicata alla gravidanza, al parto e al puerperio, con approfondimenti che vanno oltre il solo ambito perinatale.

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L’obiettivo è valorizzare il contributo della professione ostetrica nei percorsi di assistenza e nella tutela della salute della donna e del neonato, attraverso un approccio che accompagni le famiglie nelle diverse fasi dell’esperienza della nascita.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito sull’evoluzione delle competenze professionali e sulla qualità dell’assistenza materno-infantile. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 14:30.