Napoli, all’istituto Vittorio Emanuele II il workshop ‘Lavorare in pubblicità”

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento innovativo all’Istituto Vittorio Emanuele II per le classi di grafica promozione e pubblicità che hanno continuato a formarsi e lavorare nonostante i due anni di quasi totale attività a distanza. La ripresa, quest’anno, delle lezioni continuative in presenza ha permesso il proseguimento di un progetto caro a tutto l’istituto guidato dalla dott.ssa Rosa Baffa che terminerà con un workshop il 27 maggio alle ore 10 nella sala convegni dell’Istituto. Grazie alla collaborazione con Federico Donatelli, responsabile di OPENART, e del referenti delle attività di PCTO per l’indirizzo web , il prof Paolo Fratello, docente di tecnica professionale promozione e Pubblicità, coadiuvato dai suoi colleghi ha potuto organizzare e terminare un progetto che ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti.

La manifestazione, dopo i saluti di rito della dirigente e del responsabile di Openart Donatelli vedrà gli interventi dei seguenti professionisti del mondo della comunicazione : Claudio Agrelli della Agrelli&Basta che spiegherà le differenze tra il lavoro autonomo e dipendente in campo pubblicitario; di Elio De Rosa della Cosmo Italy, che porrà l’accento sulla comunicazione attraverso l’arte; di Amedeo Marroccella di Emagraphic; di Paolo Ferrigno di Publione che illustrerà la case history dello spot tv Amaro Del Capo ;di Alfonzo Pelosi della Flag Agency che spiegherà come avviene la comunicazione attraverso il web e di Giuseppe Rigo di Graphicart che parlerà di Case history: product placement su Netflix. L’istituto Vittorio Emanuele II da anni si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni e trasversalmente le loro famiglie con campagne contro la violenza sulle donne, pertanto l’ultimo intervento sarà affidato a Nino Salemme di Italya con un Case history che verterà appunto su una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne commissionato dal Comune di Napoli.

Il workshop che si pone al termine di un lungo processo ha messo in campo le competenze e il lavoro collettivo dei docenti, degli alunni dell’istituto e di numerose agenzie che hanno messo a disposizione le loro professionalità di spicco che hanno potuto collaborare insieme e affinare le tecniche di comunicazione personali e pratiche, un progetto innovativo che attesta il Vittorio Emanuele II come una delle eccellenze del territorio flegreo

Testo della prof.ssa Graziella Tetta