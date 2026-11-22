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Nel corso della partita vinta ieri dal Napoli contro il Torino, Antonio Vergara è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 11 minuti di gioco a causa di un forte risentimento al flessore della coscia sinistra. L’infortunio è avvenuto in seguito a un cambio di direzione, dopo il quale il giocatore si è fermato manifestando evidente dolore e lasciando il terreno di gioco in lacrime, consolato dai compagni e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

Nella giornata odierna il calciatore inizierà gli accertamenti strumentali e le relative terapie per stabilire l’entità esatta della lesione e definire i tempi di recupero. Secondo Il Mattino, c’è anche il timore timore che il rientro possa slittare direttamente al 2027. Per Vergara si tratta del secondo stop fisico di questa stagione, dopo il problema al polpaccio destro accusato nel mese di ottobre.

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