Napoli, bagnino accoltellato all’addome da due minori dopo la lite per il lettino: è grave in ospedale

PUBBLICITÀ

Un uomo di circa 42 anni è stato colpito all’addome da alcuni fendenti nella zona di Marechiaro, a Napoli, al culmine di un diverbio. La vittima è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta del bagnino di un lido di Marechiaro. Secondo quanto emerge dalle indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile, è stato aggredito da due giovanissimi al termine di un diverbio per un lettino del lido. A coordinare le indagini il pm Fabrizio Vanorio.

PUBBLICITÀ

Lite in spiaggia finisce a coltellate, colpito un bagnante di Napoli

Sabato scorso due ottantenni hanno litigato sulla spiaggia di San Felice al Circeo. I due uomini, entrambi imprenditori e noti alle Forze dell’Ordine, si trovavano con le rispettive famiglie in vacanza come riporta Latinatu. La lite è degenerata quando uno dei due anziani ha afferrato un coltello da cucina portata in spiaggia per desinare e ha colpito l’altro anziano.

Allertati dai bagnanti, sul luogo sono giunti soccorsi e i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo che hanno disarmato l’aggressore. La vittima arrivato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina si è ripresa ben presto, avendo riportato solo ferite lievi e non preoccupanti. L’aggressore ha rimediato, invece, una denuncia per lesioni e porto abusivo di armi.