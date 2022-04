Elicotteri in volo per ritrovare Francesco, ansia per il finanziere di Napoli

Da mercoledì è scomparso Francesco Di Giovanni, militare della Guardia di Finanza in servizio al Nucleo PEF del Comando Provinciale di Napoli. In queste ore sono in volo gli elicotteri sulla zona di Braccagli a Grosseto. La moglie, non riuscendo a contattarlo in alcun modo, ha diffuso una fotografia. L’appello è stato rilanciato da diverse pagine Facebook a sostegno delle forze dell’ordine. Il 48enne originario di Casapulla si è allontanato da casa in automobile, da solo.

“Hanno ritrovato la sua autovettura chiusa a chiave presso la stazione di Montepescali, a Braccagni, in provincia di Grosseto”, si legge nei post pubblicati. Tra gli altri, da “Viva l’Italia in Divisa” e da “Puntato, l’App degli operatori di polizia” oltre che da vari account di amici e conoscenti. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di Francesco o lo avesse visto, può contattare il numero 117 della Guardia di Finanza.

IL POST DELLA MOGLIE DI FRANCESCO DI GIOVANNI

“Questo è un messaggio soprattutto per gli amici che ho tra i contatti qui su facebook che abitano tra l’Umbria e la Toscana. Mi hanno detto che bisogna diffondere la notizia anche sui social, non so se possa servire, Francesco è scomparso da due giorni nei pressi di Braccagni hanno trovato la macchina regolarmente chiusa ma nessuna sua traccia. Ha un cappellino grigio simile a quello in foto ed un giubbino blu. Ha sicuramente gli occhiali come in foto. QUINDI ORA È SENZA MACCHINA STA A PIEDI PERCHÉ la polizia l’ha spostata. Non sappiamo se ha preso il treno dopo aver parcheggiato la macchina vicino alla stazione“, scrive la moglie Tonia sul suo profilo Facebook.

“Vi prego di non scrivermi per chiedermi “perché e per come” il mio telefono deve essere abbastanza libero per telefonate della questura e similari. Scrivetemi messaggi e risponderò solo a chi mi potrà essere di aiuto nelle ricerche. Immaginate che sto scioccata, sto scrivendo questo messaggio per dare credito a quello che mi dicono sul potere di internet, della rete e della compassione di chi si mette in ascolto di sconosciuti per aiutare nelle ricerche. Lorenzo suo figlio, io, tutta la sua famiglia e gli amici e amiche più care, lo stiamo aspettando a braccia aperte e con tutto l’amore che c’è“, conclude la donna.