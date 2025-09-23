Napoli, con la targa coperta scappano all’alt: nei guai due 17enni armati

PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato due 17enni napoletani per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione e occultamento di targa.

In particolare, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marino di Caramanico, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter con la targa coperta, entrambi privi del casco protettivo; in quei frangenti, il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

PUBBLICITÀ

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché, giunti in via Vincenzo de Giaxa, lo scooter è andato ad impattare contro una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, con non poche difficoltà, i due sono stati bloccati; inoltre, durante la fuga, i prevenuti si sono disfatti di un coltello a serramanico e di una pistola, risultata poi essere una pistola cal. 8 priva di tappo rosso con 2 cartucce a salve all’interno del caricatore, prontamente recuperati dagli operatori.

Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante ed affidati ai rispettivi familiari.