Napoli. Da 24 ore minaccia il suicidio dal ponte: “Ho fatto un grosso guaio”

Da 24 ore sta tenendo sotto scacco il traffico di tre quartieri di Napoli, l’aspirante suicida, un uomo di 48 anni, che da ieri mattina è sul cavalcavia del raccordo che si collega con il quartiere Pianura. Da ieri mattina presto sono al lavoro, per convincerlo a desistere, i carabinieri, insieme con un negoziatore. Sul posto si sono recati anche i parenti dell’uomo il quale però non mostra segni di cedimento.

La Polizia Municipale è impegnata da ieri a fronteggiare il traffico veicolare tra i quartieri Pianura, Soccavo e Fuorigrotta.

“Ho fatto un grosso guaio”, ha ripetuto tante volte l’uomo ai soccorritori che da ore sono lì nel tentativo di convincerlo a mettersi in salvo. Sul posto sono infatti presenti carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, i sanitari del 118 e uno psicologo, tutti impegnati nelle ‘trattative’ col 46enne.

Intorno alle 8 di ieri la strada è stata e chiusa al traffico veicolare per permettere alle forze dell’ordine di intervenire. Sul luogo si sono diretti polizia e carabinieri, vigili del fuoco, un’ambulanza, e diversi amici per convincerlo a desistere dalle sue intenzioni.

Secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, è presente anche uno psicologo per tranquillizzarlo e provare a riportarlo alla ragione.

Intorno alle 13 di ieri è fallito un approccio dei vigili del fuoco: un pompiere ha provato ad avvicinarsi ma il 48enne alla sua vista ha fatto il gesto di lanciarsi nel vuoto.

“Mi dispiace per quell’uomo, spero che tutto si concluda per il meglio. Io ho impiegato quasi un’ora per arrivare a Fuorigrotta”, dice Antonio, che lavora come tecnico di computer a Fuorigrotta ma abita a Pianura. “Anche ieri è stato un calvario, sia all’andata che al ritorno”, aggiunge.