Casi di covid a Napoli, Giugliano, Mugnano e Sant’Antimo: l’ultimo bollettino

A questi se ne aggiungono ulteriori 6 a Salerno, uno a Pisciotta e un altro ad Agropoli. Un ultimo proviene da Roma ma non è ancora chiaro su quale area della Campania ha effettuato il test che l’ha riscontrato positivo. I 21 positivi sono stati riscontrati su 2434 tamponi effettuati. Non si riscontrano decessi nell’ultimo bollettino, con il numero che resta fermo a 434 mentre i guariti del giorno sono 12, in tutto 4126. In totale la Campania conta attualmente 4901 positivi.