Il maltempo ha già causato diversi danni tra Napoli e la sua provincia. Le copiose piogge hanno allagato le strade di via Santa Caterina da Siena mentre un’auto è stata inghiottita dopo il cedimento in via Colonne a Giugliano, inoltre, le strade di Villaricca 2 si sono trasformate in fiumi, soprattutto, via Consolare Campana e le arterie limitrofe. Stanotte in via Chiatamone è crollato un muro, episodio che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a Napoli. Registrato anche il crollo di un albero a Pomigliano.

VILLARICCA: VIA CONSOLARE CAMPANA

MALTEMPO A GIUGLIANO

POMIGLIANO: ALBERO ABBATTUTO

CROLLO MURO IN VIA CHIATAMONE A NAPOLI

MALTEMPO A NAPOLI

LUNGOMARE ALLAGATO A CASTELLAMMARE

Il centro e la villa comunale di Castellammare sono stati interamente allagati. Un fiume di melma ha invaso il corso Vittorio Emanuele. Auto sott’acqua e interventi di vigili urbani e pompieri. Chiusa la strada che fiancheggia il lungomare, in trappola turisti e stabiesi. Si indaga sui motivi di una situazione di emergenza dopo una pioggia neppure tanto intensa.

MALTEMPO LE PREVISIONI

Oggi tutta Napoli e provincia si sono svegliate sotto una pioggia battente e molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole, tranne Gaetano Manfredi. Tutto è partito ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di stamattina e fino alle 8 di giovedì 4 novembre.

Quindi l’allerta Arancione è scattata sulle zone di Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele.​ Allerta Gialla sulle restanti zone della Campania.

PIOGGIA E RAFFICHE DI VENTO

Si prevedono sull’intero territorio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e raffiche di vento nei temporali. Nelle zone in cui vige l’Arancione le precipitazioni, temporali e rovesci, potranno essere di forte intensità. E l’impatto al suolo potrebbe determinare un rischio idrogeologico diffuso nonché un rischio idraulico localizzato.