Napoli, in casa mezzo chilo di droga e un ordigno esplosivo, 50enne in manette

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del Vomero hanno arrestato un 50enne residente ai Camaldoli, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e possesso di esplosivi.

L’uomo è stato fermato a un posto di controllo: nelle tasche nascondeva 13 grammi di hashish. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha portato alla scoperta di altri 580 grammi della stessa sostanza, 23 grammi di cocaina, tre piante di marijuana e un ordigno esplosivo. Rinvenuto anche oltre un chilo di polvere pirica, materiale sufficiente a distruggere un furgone.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno sequestrato anche uno scooter con targa polacca, ritenuto provento di furto, e 535 euro in contanti. L’uomo, identificato come Michele Scoglio, è stato tradotto in carcere ed è ora in attesa di giudizio.