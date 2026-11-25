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Dopo il trasferimento all’ospedale pediatrico della sua bimba nata al Policlinico chiede la cartella clinica per dare continuità al trattamento terapeutico ma gliela negano: è quanto denuncia di avere subito la mamma di una neonata venuta al mondo lo scorso 11 maggio che a causa delle sue gravi condizioni di salute si trova ora all’ospedale Santobono.



Sul caso della piccola Maria (nome di fantasia) sono già in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Napoli che ipotizza il reato di lesioni colpose gravissime. La piccola, secondo quanto venne riferito alla mamma dopo il parto, sarebbe stata rimasta vittima di una asfissia: i medici furono costretti a trasferirla d’urgenza in terapia intensiva tanto che la madre non riuscì neppure a vederla.

A chiedere la cartella clinica alla struttura ospedaliera è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della mamma, una ventenne di origini marocchine che, nella denuncia presentata ai carabinieri evidenziò l’inadeguatezza di alcuni trattamenti a cui era stata sottoposta durante la gravidanza che, secondo un medico a cui aveva chiesto un parere, avrebbero potuto determinare problemi al feto.

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