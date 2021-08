Reagisce alla rapina ma viene accoltellato, aggressore arrestato a Napoli. I carabinieri di Bagnoli arrestavano per tentata rapina a mano armata e lesioni personali Salvatore Verdile, 45enne di Fuorigrotta. Manca poco alla mezzanotte e i carabinieri stanno percorrendo via Leopardi dove un 23enne di Napoli chiedeva aiuto ai militari. Il giovane perdeva sangue dalla gamba destra, poichè, come raccontato dalla vittima ai carabinieri , subiva una ferita all’arto.

REAGISCE AL RAPINATORE E LO IDENTIFICA

Quindi la vittima subiva una tentata rapina da parte di un uomo armato di coltello. Il giovane reagiva ed Verdile lo feriva per poi allontanarsi. Inizialmente la vittima forniva un descrizione dell’aggressore, cosicché veniva allertato il personale del 118 e la centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli. Grazie alle informazione ricevute i militari rintracciavano l’aggressore in pochi minuti in viale Augusto. Infatti i carabinieri lo bloccavano e lo perquisivano trovando nelle tasche il coltello ancora intriso di sangue. L’arrestato è adesso in carcere in attesa di giudizio. La vittima se la caverà con 10 giorni di riposo.