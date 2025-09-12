Napoli, si fingono postini e legano anziano in casa poi la fuga con 25mila euro

PUBBLICITÀ

Oggi i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno fermato due persone per rapina e sequestro di persona, commessa nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di un anziano professionista napoletano.

Le indagini sono state avviate lo scorso 19 marzo, quando i due individui, travestiti da postini, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione di un anziano con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano fatto entrare altri due complici, immobilizzato la vittima legandolo strettamente con delle fascette in plastica, riuscendo nell’intento di trafugare la somma di euro 25 mila in denaro contante custodita all’interno della cassaforte.

I militari dell’arma hanno pazientemente ricostruito l’intera vicenda, raccogliendo immagini delle telecamere installate in zona, numerose testimonianze e svolgendo ampia attività tecnica nonché alcune perquisizioni. Sono in corso indagini per l’identificazione degli altri complici.