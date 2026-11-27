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Napoli si prepara a festeggiare il Capodanno 2026/2027 con quattro giorni consecutivi di eventi diffusi in città. Dal 29 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027, musica e spettacoli coinvolgeranno alcuni dei luoghi più importanti di Napoli, con appuntamenti previsti tra Piazza del Plebiscito, Lungomare, Piazza Municipio, Casa della Musica e PalaVesuvio.

Napoli si prepara per il Capodanno 2027, quattro giorni di festa in attesa del nuovo anno

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 dicembre alle ore 12:00, quando nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo sarà presentato ufficialmente il cartellone del Capodanno napoletano. Durante la conferenza stampa saranno annunciati il concept artistico, il cast dei grandi ospiti e il calendario dettagliato delle iniziative previste nei quattro giorni. Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, il delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi e l’organizzatore dell’evento Pino Oliva.

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Anche quest’anno, il Capodanno di Napoli non sarà concentrato soltanto nella notte del 31 dicembre, ma si svilupperà nell’arco di quattro giornate, a partire dal 29 dicembre e fino al primo giorno del nuovo anno. Una formula che permetterà di distribuire concerti e spettacoli in diverse zone della città e rivolgersi a pubblici differenti.

Il cuore della festa resterà Piazza del Plebiscito, tradizionale scenario del grande evento del 31 dicembre. Tra gli altri spazi già annunciati ci sono infatti il Lungomare di Napoli e Piazza Municipio, due delle aree che negli ultimi anni hanno ospitato alcuni dei principali appuntamenti delle festività. A queste si aggiungono la Casa della Musica, nella zona di Fuorigrotta, e il PalaVesuvio di Ponticelli.

Mercoledì 2 dicembre saranno svelati gli artisti

Il Comune ha anticipato la presenza di un cast di grandi ospiti, ma i nomi degli artisti che saliranno sui diversi palchi saranno annunciati mercoledì 2 dicembre. Nello stesso giorno saranno comunicati anche gli orari, la suddivisione degli spettacoli tra le varie location e il concept scelto per accompagnare Napoli verso il 2027.