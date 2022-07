Napoli, terrore fuori all’ufficio postale: assalto al furgone portavalori

Rapina questa mattina ad un portavalori della Cosmopol a Napoli. I malviventi sono entrati in azione in largo IV Aprile, all’esterno dell’ufficio postale mentre portavano i soldi con il blindato. Una guardia giurata è stata ferita alla testa dai malviventi, che hanno assaltato il blindato con un’azione fulminea. A darne notizia il Presidente nazionale Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti che rimarca “ancora una volta la macelleria sociale delle guardie giurate specialmente per i servizi blindati non coperti da staffette di GPG in borghese con auto civetta si precisa che ha breve si organizzerà una grande manifestazioni di protesta a Roma”