Napoli, tre auto coinvolte in un incidente: sul posto la polizia municipale

Un altro incidente, per fortuna senza grosse conseguenze, è avvenuto poco fa al Vomero. Tre le auto coinvolte. Lo schianto si è verificato in viale Raffaello. Da una prima ricostruzione, ancora da accertare, pare che il conducente della Ford Fiesta abbia tamponato una Smart. Quest’ultima, a causa del violento impatto, è andata a finire contro una campana della raccolta differenziata e un’altra auto parcheggiata in zona, una Renault Twingo. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Non risultano feriti gravi, ma solo leggere contusioni per il conducente della Smart.