Genitori abbandonano il neonato in strada, corsa all’ospedale Santobono

Oggi pomeriggio un neonato è stato abbandonato vicino alla villa comunale di Ponticelli. Fortunatamente sono stati alcuni passanti a notare il fagotto, adagiato in terra, infatti, sono stati attirati anche dai pianti del piccolo.

Sul posto sono giunti gli uomini delle volanti della polizia che hanno subito allertato il 118 con l’ambulanza che, una volta giunta sul posto, ha provveduto a trasportare il piccolo presso l’ospedale Santobono. Secondo le prime informazioni trapelate il bambino starebbe bene e non avrebbe ferite o contusioni. Sono in corso le indagine per rintracciare i genitori del neonato.