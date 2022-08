Non si ferma la violenza a Miano, 15enne accoltellato al petto

Stanotte un ragazzo è stato picchiato e accoltellato in via Caprera a Miano. Il 15enne sarebbe stato avvicinato da 4 persone che viaggiavano a bordo di uno scooter. Come riporta Fanpage due aggressori lo hanno prima pestato e, mentre si trovava a terra, uno di loro avrebbe inflitto diverse coltellate al giovanissimo.

Il minorenne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli dall’aubulanza. I medici hanno riscontrato ferite da arma da taglio al petto: ora il 15enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio di Napoli sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno indagando sull’accadimento. Il giovane incensurato ha raccontato l’accaduto e ora i poliziotti sono al lavoro per ricostruire la vicenda e rintracciare i responsabili.