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Il Tar della Campania ha respinto il ricorso della titolare di un bar-tabaccheria di Napoli, che si era vista negare dalla Questura la licenza per la raccolta delle scommesse. La decisione era stata motivata dalla presenza, nel contratto di affitto del locale, stipulato con l’Agenzia campana per l’edilizia residenziale, di un chiaro divieto di utilizzare i locali per attività di gioco o di scommesse.

La ricorrente, riporta Agipronews, sosteneva di svolgere attività di gioco e scommesse nel locale già da 16 anni, senza che Acer avesse nulla da obiettare e, a fine 2024, aveva presentato richiesta di nuova licenza per un cambio di operatore. A suo sostegno aveva inoltre presentato una nota dell’Agenzia che autorizzava la richiesta di variazione della destinazione d’uso dei locali.

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Il Tribunale e la consultazione Acer

Il Tribunale ha però accertato, dopo consultazione con Acer, che il documento, si legge nella sentenza, sarebbe stato alterato dalla titolare della tabaccheria che, alla frase “di autorizzare a presentare Cila per fusione e diversa distribuzione degli spazi interni” aveva aggiunto “e la variazione della destinazione d’uso, oltre a genere di monopolio, tale attività eserciterà anche bar e scommesse”.

Dichiarare il falso, spiegano i giudici amministrativi, “sarebbe una ragione sufficiente per respingere l’istanza, ciò in considerazione del fatto che il rilascio della licenza per l’attività di gioco presuppone la buona condotta e, in generale, l’affidabilità del titolare”. Inoltre, riporta Agipronews, la ricorrente non contesta “né l’esistenza della clausola contrattuale (che le vietava di esercitare l’attività di gioco nell’immobile) né la circostanza di aver tentato di indurre in errore l’amministrazione mediante l’alterazione della nota dell’Acer allegata alla domanda”. In questo contesto, inoltre, non ha rilevanza il fatto che Acer non avesse contestato per 16 anni l’attività di raccolta delle scommesse nel locale.