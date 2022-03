Non solo la sconfitta, ma anche l’amara sorpresa all’uscita dallo stadio: doppio ‘intossico” dopo Napoli-Milan

Non solo la sconfitta, anche l’intossico dopo la partita all’esterno dello stadio. Tanti tifosi, dopo Napoli Milan, hanno trovato una brutta sorpresa. La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Milan ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona. Gli Agenti hanno contestato 120 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 79 autovetture in divieto di sosta e sottoposto a sequestro n. 5 veicoli per assenza di copertura assicurativa. Durante i controlli sono stati sorpresi in attività 7 parcheggiatori abusivi e per 2 di questi, oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada, gli Agenti hanno provveduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la reiterazione dell’illecito.

I controlli effettuati hanno riguardato anche le numerose attività ambulanti presenti nella zona dello Stadio. 31 le attività controllate alle quali sono stati elevati 20 verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico ed 11 verbali con sequestro della merce in vendita.

Sul lungomare i motociclisti del reparto GIT hanno effettuato n. 55 controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada elevando 27 verbali.

Armato allo stadio

Ieri sera, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona”, poco prima dell’incontro di calcio Napoli-Milan gli agenti del Commissariato San Paolo hanno notato in piazzale Tecchio, nei pressi della Stazione Cumana, due persone che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti trovando uno di essi in possesso di un coltello della lunghezza di 10 cm.

Un 38enne corallino è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere in occasioni di manifestazioni sportive.