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Prosegue l’attività del N.I.S.A. – Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative – della Polizia Locale di Napoli nel contrasto ai cosiddetti “furbetti delle sanzioni”. Un’attività investigativa finalizzata a individuare e approfondire anomalie e irregolarità nei procedimenti. Gli agenti del N.I.S.A. hanno individuato un presunto tentativo di frode ai danni del Comune di Napoli, nell’ambito di un procedimento di opposizione a una cartella esattoriale, emessa per il recupero di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

Il furbetto delle multe beccato a Napoli

Per contestare gli importi richiesti dall’Amministrazione comunale e sostenere le proprie ragioni, il soggetto interessato avrebbe presentato documentazione bancaria apparentemente idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme. Gli approfondimenti condotti dagli agenti del N.I.S.A. hanno tuttavia fatto emergere significative anomalie nei documenti prodotti, riconducibili ad una presunta contraffazione del bonifico bancario, verosimilmente realizzata anche attraverso l’impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale.

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L’analisi documentale, accompagnata da verifiche e riscontri, ha consentito agli agenti di ricostruire la vicenda, confermando la non autenticità della documentazione presentata. Individuato il soggetto responsabile, al termine degli accertamenti, quest’ultimo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Parla l’assessore alla Legalità

Sull’episodio è intervenuto l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu: “La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole. Significa tutelare la collettività e, soprattutto, quei cittadini che adempiono correttamente ai propri obblighi e non cercano scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità. Non possiamo consentire che qualcuno, attraverso documentazione falsa o alterata, tenti di ottenere vantaggi indebiti a danno dell’Amministrazione e dell’intera comunità. Per questo abbiamo rafforzato le attività di verifica e di approfondimento investigativo istituendo Il N.I.S.A., nel settembre 2025 che rappresenta una struttura specialistica della Polizia Locale di Napoli nata proprio per rafforzare l’attività di investigazione amministrativa e contrastare le condotte fraudolente che possono determinare un danno economico per le casse comunali. Ogni anomalia deve essere accertata e, quando emergono elementi che possono configurare un reato, trasmessa senza esitazioni alle competenti autorità. La legalità non può essere un principio da applicare a intermittenza: deve valere per tutti, senza eccezioni”.

L’evento conferma la linea di fermezza adottata dall’Amministrazione comunale: contrastare ogni artificio o tentativo di sottrarsi illegittimamente agli obblighi di legge, tutelando le risorse pubbliche e garantendo condizioni di equità tra tutti i cittadini.