‘Nun se po fà’, spopola sui social e Youtube la nuova canzone do Kekko Dany

Quasi 100mila visualizzazioni in meno di una settimana, 21esimo nella classifica delle tendenze musicali su Youtube. Sono numeri da paura quelli di Nun se po fà, il nuovo brano del cantante neomelodico Kekko Dany. Scritto da Francesco Giappone con gli arrangiamenti di Carmine Liberati, il brano sta scalando le classifiche sia sulle varie piattaforme musicali ma anche sui social, in particolare su TikTok dove è oramai virale. Anche il video, dove è presente la ragazza immagine Carmen Basilisco è intrinseco di amore, romanticismo ma anche tanto dolore. Il panorama è quello del bellissimo Golfo di Napoli mentre il tema della canzone si concentra su un amore tormentato, tra un uomo e una donna entrambi sposati, un amore che appunto “Nun se po fa” ma che racchiude in sè il vero sentimento.

Ecco il video compleso su Youtube

