Nuova svolta dopo la sentenza, tornano in carcere i fratelli Moccia

Si riaprono le porte del carcere per alcuni dei principali esponenti del Clan Moccia. A pochi giorni dalla sentenza di primo grado che ha inflitto 29 condanne nel processo sulle ramificazioni del clan, la settima sezione penale del Tribunale ha accolto la richiesta dei pm Ida Teresi e Ivana Fulco, ripristinando le misure cautelari revocate nell’agosto 2025 per la scadenza dei termini di custodia.

Tra i destinatari del provvedimento figura Gennaro Moccia, figlio di Angelo, condannato a 16 anni di reclusione nell’ambito del procedimento. Dopo essere stato contattato dalle forze dell’ordine, si è presentato in caserma per la notifica. La notizia ha raggiunto anche gli zii Antonio e Luigi Moccia, condannati rispettivamente a 30 e 21 anni, che si sono a loro volta recati negli uffici dei carabinieri. Angelo Moccia, condannato a 24 anni, si trova già in carcere per un altro procedimento.

La sentenza di primo grado è arrivata al termine di quattro anni di dibattimento, circa cento udienze e cinque giorni di camera di consiglio. Il verdetto ha riconosciuto le responsabilità di 29 imputati, riaffermando, secondo l’accusa, l’operatività del clan nonostante la dissociazione dalla camorra rivendicata negli anni da Angelo Moccia e dai suoi familiari. La precedente scarcerazione di 15 imputati, nell’estate del 2025, aveva suscitato forti polemiche. La difesa si prepara ora a impugnare sia la sentenza sia il ripristino delle misure cautelari.

Quattro anni di dibattimento e cinque giorni di camera di consiglio per arrivare ad una vera e propria stangata. Quella che ha colpito i vertici e i gregari del clan Moccia, condanne giunte oggi pomeriggio dinanzi alla VII sezione penale del tribunale di Napoli (Presidente Donnarumma). Pesanti le condanne nei confronti dei fratelli Moccia: Angelo Moccia 24 anni, Luigi Moccia 21 anni, Antonio Moccia 30 anni mentre il loro cognato Filippo Iazzetta ha rimediato 21 anni di carcere. Il processo è quello finito al centro di una bufera ai primi di agosto dello scorso anno quando su ordine del Tribunale furono scarcerati i fratelli Antonio, Angelo e Luigi Moccia (e poi un’altra dozzina di imputati) per decorrenza dei termini. Rinvio a giudizio del 2022, tre anni di udienze non bastarono per una sentenza, sufficiente solo per concludere l’esame dei testi dell’accusa. Tre gli imprenditori assolti. Oltre a Ciro Ferone, esce dal processo Giuseppe De Luca, cognato di Angelo Moccia, difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Gerardo Auletta, al quale era contestato il coinvolgimento negli appalti per l’alta velocità. Assolto anche Francesco Pirozzi, titolare della Fadep spa, difeso dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri, accusato di turbativa d’asta.

Queste le condanne giunte oggi:

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ABBONDANDOLO Claudio, assolto

AUBRY Rosa, 2 anni e otto mesi

CARLINO Raffaele, assolto

CHIERCHIA Luca, 2 anni e otto mesi

CHIRICO Pietro, 6 anni

CIOTOLA Fiora, 2 anni e otto mesi

COPPETA Gabriele, assolto

CREDENDINO Pasquale, 16 anni

DAMIANO Francesco, 16 anni

D’ELIA Giuseppe 2 anni

DEODATO Stefano, 2 anni

DI LUCA Giuseppe, assolto

DI SARNO Francesco, 20 anni

ESPOSITO Angelo, 6anni e sei mesi

ESPOSITO Giovanni, 18 anni e sei mesi

ESPOSITO Manlio, 6 anni

FALLICO Salvatore, 2 anni e otto mesi

FAVELLA Francesco, 17 anni

FERONE Ciro, assolto

IAZZETTA Filippo, 21 anni

MALINCONICO Massimo, 16 anni

LETTIERI Carmine, 2 anni e otto mesi

MAISTO Salvatore, 2 anni

MANGIA Eleonora, assolta

MOCCIA Angelo, 24 anni

MOCCIA Antonio, 30 anni

MOCCIA Gennaro (di Angelo), 16 anni

MOCCIA Luigi, 21 anni

MOSELLA Maria, 2 anni e otto mesi

NOBILE Antonio, 16 anni

PIROZZI Francesco, assolto

PISCITELLI Claudio, 16 anni

PISCOPO Angelo, 17 anni

RUBICONTI Gennaro, 18 anni

SEPE Raffaele, 3 anni

TUCCI Vincenzo, assolto

VITALE Antonio, assolto

VITALE Ferdinando, assolto

ZANFARDINO Benito, assolto

Ad inizio agosto erano stati i giudici della sesta penale ad accogliere le istanze dei difensori degli esponenti della famiglia Moccia e a rilevare l’avvenuta decorrenza dei termini, a distanza di più di tre anni di celebrazione di un processo in primo grado.

Erano stati cosi scarcerati Antonio Moccia, Luigi Moccia, Angelo Moccia, Gennaro Moccia (figlio di Angelo) e Pasquale Credentino, Francesco Favella, Antonio Nobile, Gennaro Rubiconti.

Clan Moccia, effetto tsunami con raffica di scarcerazioni

I giudici infatti avevano accolto le istanze degli avvocati, in particolare dei penalisti Saverio Senese e Gennaro Lepre(per Antonio Moccia), Gennaro Moccia (di Angelo) difeso dai penalisti Annalisa Senese e Ernesta Siracusa, Luigi Moccia (difeso dai penalisti Saverio Senese e Gennaro Lepre), Angelo Moccia (difeso da Annalisa Senese e Claudio Botti), Pasquale Credentino (difeso dagli avvocati Nicola Quatrano e Salvatore Pettirossi);Francesco Favella, Antonio Nobile, Gennaro Rubiconti difesi dall’avvocato Dario Carmine Procentese (per Favella insieme all’avvocato Claudio Davino e per Rubiconti insieme all’avvocato Claudia Salzano). Dopo qualche giorno altri sei ras avevano visto confermare lo stesso iter. Si tratta di Filippo Iazzetta, cognato dei Moccia, difeso dagli avvocati Antonietta Genovino e Claudio Davino, Massimo Malinconico(difeso sempre dagli avvocati Antonietta Genovino e Claudio Davino), Benito Zanfardino (difeso da Claudio Davino eGateano Aufiero), Giovanni Piscopo(difeso da Giuseppe Scafuro e dall’avvocatoSpatafora), Francesco Di Sarno (difeso da Saverio Campana). Anch’essi scarcerati per decorrenza dei termini così come gli altri imputati.

Cosa è successo

La Procura sosteneva, in virtù di un recentepronunciamento della Cassazione, che i termini decorressero dalla sentenza del dicembre 2022 con cui il tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per la vicenda. I difensori dei Moccia hanno così evidenziato che il calcolo andava fatto a partire dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato, che risaliva invece al 22 luglio 2022. Preso atto che fosse ormai decorso il tetto dei tre anni per la custodia cautelare, i giudici della sezione feriale non poterono far altro che disporre l’immediata scarcerazione di tutti gli imputati.