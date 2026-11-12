Nuovo allarme bomba a Napoli, evacuate diverse scuole

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Arrivano anche da Napoli e provincia segnalazioni di scuole evacuate per allarmi bomba. In diversi istituti cittadini, ma anche nel comprensorio, i genitori degli alunni minorenni sono stati invitati via chat a prelevare i loro figli da scuola. Sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Napoli sia per risalire alla provenienza delle mail in cui si minaccia la presenza di ordigni all’interno dei plessi scolastici sia per fare un censimento degli istituti per i quali è stata disposta l’uscita degli alunni.

1.803 istituti minacciati, il Governo: “Le lezioni proseguano”

A fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del Cisr tecnico convocato per il pomeriggio, il Governo, attraverso i Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme. La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri.

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