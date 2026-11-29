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Tra coloro che hanno consentito agli inquirenti di delineare un quadro chiaro del nuovo gruppo Raia-Cifariello-Cancello di Scampia vi è soprattutto Alessandro De Cicco che si è soffermato in particolare sulla figura di Elia Cancello e sul suo rapporto con i vertici degli Amato-Pagano e in special modo con Giuseppe Cipressa. Parlando del primo De Cicco ha messo a verbale: «È uno storico affiliato degli Amato-Pagano... Dopo la scarcerazione ha gestito Melito insieme a C. M., Giuseppe Cipressa (non indagato) e P.C. Era lui che mi mandava la mesata. Ci fu una fibrillazione ed Elia Cancello e i suoi furono cacciati da Melito con l’accusa di essersi rubati un milione di euro della famiglia Amato-Pagano: questo è accaduto dopo l’omicidio di Luigi Di Rupo, avvenuto in un bar a Melito (gennaio 2016 ndr), nel corso del quale Elia riuscì a salvarsi fortunosamente. Il reale obiettivo dell’omicidio era Elia, me l’ha detto lui».

Il piano di Elia per uccidere Peppaccio Cipressa

Un importante elemento di vertice del clan Amato-Pagano avrebbe voluto far rientrare Elia Cancello già nel novembre del 2024. «Quando Pompilio scappò in Spagna, io divenni una persona di fiducia di E.B., con il quale mi sono sempre speso in favore di Elia, convinto che fosse una calunnia quella che girava secondo cui avrebbe rubato un milione di euro. B. non lo conosceva, se non per la sua nomea di persona spietata, e mi chiese di incontrarlo», ha dichiarato De Cicco. Il ras di Scampia avrebbe confidato a De Cicco il suo odio verso Peppaccio: «Elia mi disse che ce l’aveva a morte contro C.M, Giuseppe Cipressa e P.C. e che pertanto, se fosse rientrato nel clan Amato-Pagano, avrebbe avuto il diritto a una ricompensa per la calunnia subita, e dunque il clan gli avrebbe dovuto consentire di uccidere uno dei tre… B. fu contento di conoscerlo, gli propose di rientrare nel clan e voleva fargli anche un bel regalo in denaro. Lui non accettò il regalo, ma disse che il suo regalo sarebbe stato poter ammazzare M, Cipressa o C.».

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