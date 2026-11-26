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«Buongiorno a tutti. Sono Luisa Scarpa». Inizia così il nuovo video della donna che da tempo sta lottando contro un tumore al pancreas e che è diventata il simbolo di una battaglia che va oltre la sua storia personale.

«La mia non è una battaglia solo per me»: il nuovo appello di Luisa Scarpa alla Regione Campania per il farmaco contro il tumore al pancreas

Il video, spiega Luisa, è prima di tutto un ringraziamento a tutte le persone che le hanno donato «quello che avevano, quello che potevano» per aiutarla. Ma chiarisce subito un punto: «L’intento non era quello della raccolta fondi. L’intento era quello di ottenere il farmaco giustamente in maniera gratuita per tutti i malati».

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Nel suo appello, Luisa cita quanto, a suo dire, avrebbero già fatto altre Regioni: la Sicilia avrebbe stanziato cinque milioni di euro per l’acquisto del farmaco per i malati di pancreas, il Lazio avrebbe fatto la stessa cosa, la Lombardia lo avrebbe fatto per Jessica. E poi si rivolge alla Campania: «La Regione Campania dov’è?».

«La mia non è una battaglia che faccio per me. La mia è una battaglia che faccio per tutte le persone, anche per quelle che non hanno avuto il coraggio come me di esporsi pubblicamente», dice, ricordando quanto sia difficile mostrarsi «in queste condizioni fisiche, mentali ed emotive».

Luisa racconta di aver ricevuto l’appello da parte della Regione Campania, ma di non aver ancora avuto una risposta. «Io sto aspettando. Sto aspettando la risposta affinché questo farmaco venga donato, venga messo sul mercato e venga dato a tutte le persone malate».

Nel frattempo, grazie alla solidarietà ricevuta, ha preso contatti con la clinica e potrà accedere almeno al primo mese di cura. Ma il suo appello resta per tutti: «Noi non abbiamo tempo. Non abbiamo il tempo. Quindi vi dovete sbrigare».

E chiude con un invito: «Vi aspetto domani a piazza Vanvitelli perché voglio ringraziare pubblicamente tutti e vi aspetto alle diciannove a piazza Vanvitelli. Un abbraccio. Vi voglio bene. Grazie di cuore».

Nuovo farmaco contro il tumore al pancreas, l’annuncio di Fico: “Accelerato iter autorizzativo”

Il Daraxonrasib, il nuovo farmaco per il trattamento del tumore del pancreas metastatico, la cui commercializzazione è stata autorizzata dalla Commissione europea l’11 novembre scorso, non è ancora disponibile in Italia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione Campania si è attivata immediatamente a tutti i livelli, a partire dall’interlocuzione diretta avviata con l’AIFA, da cui sono arrivate rassicurazioni sulla rapidità della tempistica entro cui sarà possibile concludere la procedura autorizzativa a livello nazionale e acquisire concretamente il farmaco.

Le iniziative che le singole regioni stanno intraprendendo in questi giorni si muovono in un quadro di coordinamento nazionale, definito e puntualmente verificato nelle sedi istituzionali competenti. Ieri il presidente Roberto Fico ha posto la questione all’attenzione della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, trovando pieno allineamento da parte dei colleghi. Tutti i pazienti hanno pari diritto di accedere alle nuove possibilità terapeutiche sulla base delle specifiche valutazioni cliniche da parte dei medici ed è compito delle Regioni così come delle autorità centrali competenti trovare la strada più efficace ed equa.

In vista dell’acquisizione del farmaco la Regione Campania sta effettuando, attraverso la Rete Oncologica Campana, una ricognizione del numero effettivo di pazienti eleggibili per il farmaco per avere un quadro chiaro. La valutazione di appropriatezza del trattamento rispetto ai singoli casi e la sussistenza delle condizioni per avviare le procedure di reperimento del farmaco è, infatti, operata esclusivamente dai medici oncologi e dai dieci Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) dedicati al tumore del pancreas, afferenti alla Rete Oncologica Campana e distribuiti nelle cinque province.